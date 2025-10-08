Un niño de dos años murió esta mañana tras un violento choque en la Ruta 11, cuando un Ford Ka se estrelló contra una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503, en el límite entre Mar del Plata y Mar Chiquita.

El vehículo era conducido por su madre, una mujer de 32 años que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado crítico. El menor falleció en el acto.

A pesar de que las condiciones de visibilidad eran buenas, aún se investigan las causas del despiste ocurrido en la zona del Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601. El impacto fue tan violento que el auto quedó partido en dos, y una de las partes terminó a varios metros del resto del vehículo.

En el lugar trabajaron ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, personal de Bomberos, Policía y equipos de rescate. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos.

El tránsito en la Ruta 11 permanece interrumpido en sentido hacia Mar del Plata y se habilitó un contracarril para desviar la circulación.