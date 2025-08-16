Un tren chocó contra un taxi que intentó atravesar las vías con la barrera baja: el chofer y su acompañante continúan prófugos

Un fuerte accidente ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de Flores, en el cruce de la avenida Nazca y Bacacay. Cerca de las 6 de la mañana, un taxi intentó atravesar las vías del tren con las barreras bajas y fue embestido por una formación que viajaba desde Once hacia Moreno. En las imágenes difundidas por la Policía de la Ciudad se observa que el conductor del vehículo esperaba detrás de dos autos en el paso a nivel, pero perdió la paciencia, los adelantó por el carril contrario, desoyó al banderillero que bloqueaba el paso y fue impactado de frente por el tren.

El golpe destrozó la parte delantera del Fiat Cronos, aunque el parabrisas quedó intacto. El auto dio un giro y terminó incrustado en las barreras de contención peatonales. Otra formación que circulaba en sentido Once logró frenar a pocos metros y evitó un desastre mayor. Un testigo relató a TN que las barreras estaban bajas y que el señalero hizo sonar el silbato para impedir el cruce: “El taxista pasó igual, el tren lo chocó y los ocupantes escaparon. El pasajero tomó otro taxi a pocos metros y el conductor se bajó y huyó por las vías”. Antes de escapar, el chofer habría dicho que iba “a buscar los papeles del auto”, según vecinos de la zona. El hombre es buscado por la Policía Federal, mientras Bomberos evacuó a los pasajeros del tren.

El mismo testigo señaló que logró fotografiar al chofer y a su acompañante, quien llevaba una bolsa entregada por el conductor. “El de blanco, que no se distingue bien, es el chofer que escapó por las vías, y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa, fue quien tomó otro taxi y se fugó”. Bomberos retiró el taxi del lugar para permitir el peritaje y restablecer el servicio ferroviario. Hacia las 9 de la mañana, tras finalizar las pericias, la formación fue removida y se restableció la circulación sobre la avenida Nazca en ambas direcciones, por lo que la línea Sarmiento volvió a operar normalmente. //