Se produjo un incendio en el edificio de la Armada Argentina en el barrio porteño de Retiro. Aunque la situación está bajo control, los bomberos de la Ciudad siguen trabajando en el lugar. El fuego se inició esta mañana en el polígono de tiro, junto al estacionamiento del edificio Libertad, en Comodoro Py al 2000.

El personal de la Armada evacuó inmediatamente a todos los ocupantes y, afortunadamente, no se registraron heridos. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

Mientras se dirigía a la zona para asistir a los evacuados, una ambulancia del SAME volcó a pocos metros de llegar. Por ello, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad acudió para auxiliar a los ocupantes.

Los rescatistas asistieron al conductor y al médico, quienes luego fueron trasladados al hospital Fernández. En la operación también participaron una unidad cisterna, el personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.