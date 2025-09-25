Un video reveló cómo era la casa del horror donde Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas. Las tres jóvenes, que llevaban cinco días desaparecidas, fueron halladas sin vida este miércoles. La propiedad se ubica en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Según la investigación, los sospechosos habrían alquilado el lugar días antes de concretar el triple femicidio narco.

En las grabaciones puede verse el patio donde estaban enterrados los cuerpos: un espacio deteriorado, descuidado y lleno de desorden. Había prendas tiradas, bolsas de basura y tierra removida, coincidiendo con lo descrito por los peritos. También aparece una pared con lo que parecen manchas de sangre. Dos de los cuatro detenidos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar con lavandina las huellas hemáticas en pisos y paredes; eran un joven y una mujer de 18 y 19 años. “Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Tras la detención de estas dos personas, se notificó al fiscal Gastón Dupláa, quien ordenó clausurar la vivienda y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto con brigadas caninas especializadas en drogas, restos humanos y personas. Esto permitió localizar, en el fondo de la casa, la tierra removida que reveló los enterramientos.

La investigación identificó a los propietarios del inmueble, una pareja de 27 y 28 años. Uno de ellos sería un narco peruano con operaciones en la villa 1-11-14, según fuentes judiciales. Tras un seguimiento que incluyó intervención de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de información, ambos fueron capturados en un hotel alojamiento cercano.

Los cuatro detenidos quedaron imputados por homicidio agravado y a disposición de la Justicia. Ante la presunta conexión con una banda narco, la PROCUNAR tomó intervención en la causa.

El horror de las autopsias

Los primeros resultados a los que accedió Infobae indicaron que las jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de ser vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Los exámenes médicos también revelaron signos mafiosos en las ejecuciones. A Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla; las heridas presentaban además quemaduras compatibles con cigarrillos. Tenía una mutilación parcial de la oreja izquierda y un corte profundo en el cuello que le seccionó la arteria carótida, muriendo tras haber sido brutalmente torturada hacia las 3. Brenda sufrió una fractura de cráneo que le provocó la muerte, junto con un aplastamiento facial y lesiones punzocortantes en el cuello. Además, se le practicó un corte transversal en el abdomen, ya sin vida.

Morena Verdi presentaba una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Los hallazgos respaldan la hipótesis expuesta en conferencia por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien habló de “una venganza narco”.