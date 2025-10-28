En la que ya es considerada la operación policial más sangrienta en la historia de Río de Janeiro —llevada a cabo para capturar a los líderes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, y frenar su expansión territorial—, la violencia desatada por los delincuentes conmocionó al mundo.

Los miembros del Comando Vermelho no solo levantaron barricadas en las favelas para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad —con cortes de tránsito en varias avenidas y la movilización de todos los cuerpos policiales de la ciudad—, sino que también usaron drones para lanzar bombas contra los agentes de la Coordenadoria de Recursos Especiais, la unidad de élite de la Policía Civil.

Aunque no se reportaron heridos entre los efectivos, videos difundidos por la Policía Civil muestran objetos sobrevolando y arrojando explosivos sobre los uniformados. La intensidad del enfrentamiento fue extrema, con ráfagas de hasta 200 disparos por minuto y escenas cubiertas de barricadas y humo generado por los criminales para obstaculizar el avance policial.

De los al menos 64 fallecidos registrados hasta el momento, 60 son civiles —presuntos sospechosos— y cuatro pertenecen a las fuerzas de seguridad.