Un hombre fue arrestado en las últimas horas tras protagonizar una persecución a bordo de una camioneta robada en la autopista Cámpora, en la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió cerca de las 23:30, cuando agentes de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar una Toyota Hilux sospechosa en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Dellepiane.

Persecución violenta Al recibir la orden de detenerse, el conductor huyó por la autopista, iniciando una persecución a gran velocidad. Durante la fuga, no solo desobedeció las indicaciones, sino que también trató de embestir a varios policías, poniendo en peligro tanto a los agentes como a terceros.

Ante esa maniobra, los efectivos efectuaron varios disparos contra la camioneta, que terminó impactando contra un camión Mercedes Benz. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, y trasladado por el SAME al Hospital Grierson con un diagnóstico de traumatismo torácico a raíz del choque. Luego se comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga el intento de homicidio contra los oficiales y el origen del rodado. La intervención contó con la participación de la Policía de la Ciudad y personal de seguridad vial.

“Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales”, indicaron fuentes policiales.

“Al verificar los datos del vehículo, se confirmó que llevaba una patente falsa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro vigente por hurto en Lanús ese mismo día por la tarde”, precisaron las autoridades intervinientes en el caso.