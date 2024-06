El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confió en que el oficialismo logrará aprobar la Ley Bases "tal cual la pidió el presidente" Javier Milei, sin incorporar las modificaciones realizadas en el Senado. "La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes", anticipó Menem.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Menem sostuvo que sería difícil de entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor del proyecto puedan ahora no apoyarlo. "Me cuesta creer que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", afirmó.

Prioridades del Gobierno:

El titular de Diputados señaló que las prioridades del Gobierno son la restitución del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el capítulo de privatizaciones, puntos en los que insistirán cuando la Ley Bases vuelva a debatirse en la Cámara Baja. "Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener: si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", aseguró, en referencia a la fecha en la que el oficialismo planea firmar el Pacto de Mayo.

Críticas al kirchnerismo:

Menem también criticó a los legisladores de Unión por la Patria que votaron en contra del proyecto. "Es la reforma más importante de los últimos 150 años, es un cambio estructural y cultural a todo nivel. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo no haya votado un solo artículo? ¿No vieron nada que pueda ayudar a la Argentina de a pie? Dicen no por el no mismo", concluyó.