Alejado del caso ANDIS y centrado en la campaña, Javier Milei lidera este miércoles una caravana de La Libertad Avanza

En medio de la investigación por posibles sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Javier Milei se concentra este miércoles en su campaña electoral. El presidente liderará una caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora desde las 14.

Con vistas a las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires, la caravana recorrerá distintos puntos del partido, iniciando a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y finalizando en la calle Portella. A los militantes se les pidió llevar una bandera argentina para participar del evento.

El mandatario había encabezado el lunes el lanzamiento de los candidatos nacionales de LLA en Junín, donde advirtió sobre posibles maniobras de “fraude” del peronismo. Milei sostuvo que ���hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados” y afirmó que en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, en referencia al sistema de papeletas tradicionales, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se usará en octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si ganamos la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, agregó. El acto proselitista se dio mientras seguía el escándalo por los presuntos cobros de coimas en ANDIS, tema sobre el cual Milei no hizo comentarios durante su discurso.