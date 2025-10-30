Antes de reunirse con el presidente Javier Milei, el líder del PRO, Mauricio Macri, anticipó que el partido presentará un candidato en las elecciones presidenciales de 2027.

Asimismo, aseguró que “el PRO está más vivo que nunca” y destacó que cuenta con unos 400 dirigentes “que nadie tiene”. “Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, afirmó durante el seminario Puentes, dialogar para construir, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

Respecto a los comicios recientes, Macri señaló que “había una situación de disconformidad muy grande” y que en la Argentina “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país, pero los argentinos dijeron que “no”. “Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, sostuvo.

El expresidente también subrayó la necesidad de “bajar los impuestos, achicar el gasto” y recuperar la inversión en infraestructura, ya que sin ella “los países no crecen”. “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, añadió.

Por último, consideró que al Gobierno de Milei “le hace falta más músculo” y que desde el Gabinete se debe promover “el diálogo”, aunque aclaró que mantiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”.