Scott Bessent se manifestó nuevamente sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina a través de su cuenta de Twitter, donde reafirmó su respaldo a Javier Milei y su intención de limitar la influencia china en el país. “El presidente Javier Milei está intentando romper cien años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”, afirmó.