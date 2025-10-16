Luis “Toto” Caputo se refirió a la reforma laboral anunciada días atrás por Javier Milei durante un acto en Mar del Plata. El ministro de Economía celebró la medida al destacar que implementará un régimen más ágil y pondrá fin a “la industria del juicio”.

“Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, de lo que son las reformas de segunda generación”, afirmó al mencionar la reforma laboral y tributaria. “Es fundamental, porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen, razón por la cual el empleo no crece desde 2011″, agregó Caputo.

“Ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente que tenga que cerrar su empresa o emprendimiento”, explicó el ministro. “Claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, dinámico y que termine la industria del juicio que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos”, concluyó.