El titular del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, responsabilizó al Gobierno nacional por la situación caotica que se generó en Lomas de Zamora durante la caravana de LLA. Para el funcionario bonaerense sostuvo que «no lo cuidaron» al presidente Javier Milei .

«Expusieron al Presidente a una situación delicada. No lo cuidaron al Presidente. Cuando va al territorio uno sabe que hay climas sociales», declaró Alonso en diálogo con radio Urbana Play, apuntando directamente contra la Casa Militar, organismo responsable de la seguridad presidencial.

Alonso describió que el operativo de seguridad se organizó sobre la hora. «Recién a las nueve de la noche del día anterior nos llegó la orden de servicio», y también detalló que desde Nación le solicitaron cuatro unidades antidisturbios, 12 motocicletas y refuerzo en el perímetro desde el ingreso de Milei a territorio bonaerense hasta su salida.

«Yo pedí 50 efectivos más de seguridad acompañándolo, porque veíamos que el presidente estaba desprotegido», explicó el ministro, quien confirmó el despliegue de fuerzas: «Gendarmería envió un escuadrón de 110 personas, había cuatro unidades de la Policía Federal, 20 policías de civil, GEOF y francotiradores».

La caravana, organizada en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre, debió ser suspendida cuando un grupo de manifestantes increpó al Presidente con insultos y piedrazos. «Repudiamos la violencia y las agresiones, que por suerte no impactaron en él por nuestro trabajo, y tuvo que salir corriendo», sostuvo Alonso.