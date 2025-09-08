Este domingo termina con festejos en el comando de campaña en La Plata y en San José 1111, la casa dónde Cristina Kirchner se encuentra detenida, lugar al que desde el atardecer se congregaron entusiastas simpatizantes del movimiento fundado hace 80 años por el entonces Coronel Juan Domingo Perón. Es que Fuerza Patria logró una victoria contundente en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, según los datos oficiales del escrutinio provisorio difundidos por el Gobierno bonaerense. Con el 85,29% de las mesas procesadas a las 21:25 horas, la lista encabezada por el peronismo alcanzó el 46,95% de los votos, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 33,86%, una diferencia de 13,09 puntos porcentuales.

Los resultados oficiales, publicados en el sitio renses.gba.gob.ar, confirmaron las proyecciones extraoficiales que circularon durante la noche electoral. La participación ciudadana fue del 63%, con más de 8,8 millones de bonaerenses que emitieron su voto en esta primera elección legislativa provincial desdoblada de la nacional.