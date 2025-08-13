Ninguno de los nueve condenados en la causa Vialidad pagó total o parcialmente los $684 mil millones (equivalentes a 537 millones de dólares) fijados como decomiso por la maniobra fraudulenta. Ante esto, el Tribunal Oral Federal 2 quedó habilitado para avanzar con el remate de los bienes de los implicados. Los jueces deben resolver la solicitud de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien pidió suspender el decomiso, fijar un nuevo monto y derivar el caso a la justicia civil y comercial federal.

El plazo de 10 días hábiles para cumplir con el decomiso venció hoy a las 9:30 horas sin que ninguno de los condenados realizara pagos o presentaciones adicionales. Entre los implicados figuran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Con el plazo cumplido, el tribunal puede subastar los bienes a su nombre para recuperar el dinero, un objetivo clave de la condena por corrupción. La única presentación fue la de la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por su abogado Alberto Beraldi, realizada un día antes del vencimiento, solicitando frenar el decomiso.

La defensa argumentó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes elaboraron el inventario de bienes de la ex presidenta, sus hijos, Báez y otros condenados para ejecutar en caso de incumplimiento, “omitieron realizar una investigación patrimonial” que probara con certeza cuáles bienes encuadran en el artículo 23 del Código Penal.

Según Cristina Kirchner: “No tuve ni tengo en mi patrimonio bienes vinculados al hecho juzgado, ni que sean producto o provecho del mismo, y por lo tanto no son decomisables”. Añadió que su patrimonio y el de su familia “resulta absolutamente legítimo”.

También cuestionó la metodología usada para calcular el monto del decomiso como sanción adicional en “Vialidad”, impugnando el “procedimiento seguido por el Tribunal” por contener “errores fácticos y jurídicos”. Los peritos de la Corte Suprema actualizaron el monto a $684 mil millones según el IPC del INDEC, mientras que el perito de la defensa, usando la tasa del BCRA, calculó $42 mil millones.

La defensa busca discutir este punto, apelando ante la Cámara de Casación y solicitando que el caso pase a la justicia civil y comercial federal, donde existe un reclamo civil en curso contra la ex mandataria.