Presionado por el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri, el peronismo logró registrar el frente Fuerza Patria en 14 provincias y selló alianzas con otros partidos y fuerzas locales en las diez restantes. En Buenos Aires, los candidatos se conocieron apenas un día antes del cierre de listas tras la intervención de Cristina Kirchner, mientras que en otras jurisdicciones las tensiones complicaron la difusión de los nombres de las boletas.

Provincia de Buenos Aires – Diputados nacionales: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman, Nicolás Trotta

Ciudad de Buenos Aires – Senadores nacionales: Mariano Recalde, Ana Arias Diputados nacionales: Itaí Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora

Catamarca – Diputados nacionales: Fernando Monguillot, Claudia Palladino, Alberto Natella

Chaco – Senadores nacionales: Jorge Capitanich, Magda Ayala, Rodrigo Ocampo, María Laura Zacarías Diputados nacionales: Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, Luisina Lita

Córdoba – Diputados nacionales: Pablo Carro

Corrientes – Diputados nacionales: Raúl “Rulo” Hadad

Chubut – Diputados nacionales: Juan Pablo Luque, Lorena Elisaincin

Entre Ríos – Senadores nacionales: Adán Bahl, Adriana Meza Torres Diputados nacionales: Guillermo Michel, Laura Marclay, Andrés Sabella, María Fabiana Leiva, Jacob Minguillón

Formosa – Diputados nacionales: María Graciela de la Rosa, Néstor Fabián Cáceres, Mirta Mabel Retamozo, Camilo Javier Orrabalis

La Pampa – Diputados nacionales: Abelardo Ferrán, Lichi Marín, Ceferino Almudevar, Mónica Valor, Federico Ignaszewski, Rodecia Bernelli

La Rioja – Diputados nacionales: Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera, Ariana Olima, Ariel Bejarano

Mendoza – Diputados nacionales: Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta

Misiones – Diputados nacionales: Oscar Herrera Ahuad

Neuquén – Senadores nacionales: Silvia Sapag, Sebastián Villegas, Carina Ortiza, Pablo Maldonado Diputados nacionales: Beatriz Gentile, Fernando Pieroni, Mecedes Lamarca, Juan Celli, Magdalena Jacobo, Lautaro Luque

Río Negro – Senadores nacionales: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker Diputados nacionales: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero

Salta – Senadores nacionales: Juan Manuel Urtubey, Nora del Valle Giménez Diputados nacionales: Emilio Estrada

San Juan – Diputados nacionales: Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo

San Luis – Diputados nacionales: Jorge “Gato” Fernández, Gloria Petrino, José Farías, Natalia Zabala Chacur, Sergio Tamayo, Blanca “Beby” Pereyra

Santa Cruz – Diputados nacionales: Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho, Javier Belloni, Amadeo Figueroa

Santa Fe – Diputados nacionales: Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandra Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez

Santiago del Estero – Senadores nacionales: Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno Diputados nacionales: Jorge Mukdise, Cecilia Ines López Pasquali de Balmaceda, Astor Aníbal Padula

Tierra del Fuego – Senadores nacionales: Cristina López, Federico Runin Diputados nacionales: Paulo Agustín Tita, Paola Mancilla

Tucumán – Diputados nacionales: Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández, Juan Manzur, Carolina Vargas Fernández, Miguel Acevedo