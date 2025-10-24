Una fase fundamental del proceso electoral es la veda. De cara a las elecciones legislativas 2025, este viernes 24 de octubre a las 8 comenzó el periodo previo a los comicios.

Durante este lapso se aplican ciertas normas que se extenderán hasta el domingo 26 de octubre a las 21, tres horas después del cierre de las urnas. Además, el martes 28 iniciará el escrutinio definitivo, momento en que los resultados de la elección legislativa serán oficiales.

Esta última semana previa a la votación marcó también el fin de las campañas publicitarias de los candidatos. Por ese motivo, tanto Fuerza Patria como La Libertad Avanza realizaron sus actos de cierre el jueves. El cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) detalla lo que está permitido y prohibido antes y durante los comicios.

Veda electoral: prohibiciones principales

Desde el viernes 24 a las 8.00 rige la veda electoral, que prohíbe los actos públicos de campaña, así como la publicación o difusión de encuestas y sondeos de opinión. También se restringe la venta de bebidas alcohólicas.

Elección del domingo 26 de octubre

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8.00 hasta las 18.00 h. Durante todo el día y hasta las 21.00 —tres horas después del cierre— no podrá difundirse información relacionada con encuestas, sondeos o proyecciones de resultados.

Escrutinio definitivo, martes 28 de octubre

El conteo oficial comenzará el martes 28 a las 18.00 h. Este recuento, realizado por la Justicia Nacional Electoral, es el único con validez legal y se lleva a cabo utilizando las actas de cada mesa.

Ese mismo día vence el plazo para que los partidos presenten reclamos o impugnaciones sobre irregularidades en la conformación o funcionamiento de las mesas.

Plazos posteriores a la elección

El 25 de diciembre vence el plazo de 60 días para justificar la ausencia en las urnas. Esa fecha también marca el límite para que los partidos que retiraron candidatos devuelvan los fondos de campaña recibidos.

Finalmente, el 19 de febrero concluye el plazo de 90 días para que las agrupaciones políticas presenten el informe final de campaña, detallando todos los gastos e ingresos del proceso electoral.