El domingo 7 de septiembre los bonaerenses acudirán a las urnas para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales, lo que implicará nuevamente la implementación de la veda electoral.

Inicio de la veda electoral en Buenos Aires

La veda comienza el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a la 1:00. Desde ese momento quedará prohibido el reparto de boletas y las actividades de campaña, entre otras. Estas restricciones regirán hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Fin de la veda electoral

La veda se mantendrá durante todo el fin de semana (viernes y sábado) y finalizará el domingo 7 de septiembre a las 21:00, tres horas después del cierre de las mesas de votación.

Veda electoral: actividades permitidas y prohibidas

De acuerdo con Argentina.gob.ar: