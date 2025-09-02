Comicios en la provincia de Buenos Aires: desde qué momento comienza la veda electoral, qué está permitido y qué no
El domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Aquí todos los detalles sobre la veda electoral y las actividades que estarán restringidas
El domingo 7 de septiembre los bonaerenses acudirán a las urnas para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales, lo que implicará nuevamente la implementación de la veda electoral.
Inicio de la veda electoral en Buenos Aires
La veda comienza el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a la 1:00. Desde ese momento quedará prohibido el reparto de boletas y las actividades de campaña, entre otras. Estas restricciones regirán hasta tres horas después del cierre de los comicios.
Fin de la veda electoral
La veda se mantendrá durante todo el fin de semana (viernes y sábado) y finalizará el domingo 7 de septiembre a las 21:00, tres horas después del cierre de las mesas de votación.
Veda electoral: actividades permitidas y prohibidas
De acuerdo con Argentina.gob.ar:
- No se pueden realizar actos públicos de campaña.
- Se prohíbe el proselitismo, incluyendo publicidad, reparto de boletas y apertura o funcionamiento de locales partidarios.
- No está permitido publicar en redes sociales ni difundir contenido digital que busque favorecer a un candidato.
- Está prohibida la publicación y difusión de encuestas o sondeos hasta las 22 del domingo.
- La venta de bebidas alcohólicas se restringirá desde las 20 del sábado.
- No se permite la portación de armas durante la veda.
- Quedan prohibidos los espectáculos masivos al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, eventos deportivos y todo tipo de reuniones públicas que no estén vinculadas al proceso electoral.