Hoy el gobierno de Javier Milei enfrentará una extensa sesión en la Cámara de Diputados con una agenda delicada por su fuerte impacto social y fiscal. A horas del inicio, el panorama sigue abierto debido a las tensiones con los gobernadores por el reparto de recursos y a los “heridos” de los cierres de listas provinciales, que podrían jugar en contra de los libertarios. La oposición llega fortalecida tras su triunfo legislativo de hace dos semanas, cuando consiguió media sanción al aumento del presupuesto universitario y a la emergencia en pediatría, además de rechazar varios decretos delegados. A esto se suma el comienzo de la campaña electoral, que llevará a muchos a cuidar sus votos en la recta final.

“Que quede claro quiénes apoyan y que los que votan en contra de los jubilados y discapacitados paguen el costo político”, había dicho un diputado dialoguista la semana pasada, en medio de la discusión sobre si incluir tantos temas “pesados” en una sola sesión. Ganaron los que impulsaban un debate rápido, en parte porque será más difícil garantizar la presencia de todos los legisladores en plena campaña (“Van a estar militando en sus provincias, ¿cómo los traés?”, admitió una diputada peronista) y también porque mezclar proyectos asegura quórum. Por eso la oposición repitió la fórmula anterior y colocó las iniciativas sobre fondos provinciales hacia el medio y el final, para evitar que los gobernadores abandonen el recinto tras votar lo que les interesa. “Si quieren los fondos, que voten primero las jubilaciones”, resumieron los dialoguistas. El primer tema será la insistencia con la emergencia en discapacidad, aprobada por mayoría pero vetada por Milei por su costo fiscal. La norma sube las pensiones y ajusta por inflación las prestaciones profesionales, con un impacto estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la OPC. Tanto oficialismo como oposición reconocen que tiene altas chances de aprobarse. Luego se debatirá el aumento del 7,2% a jubilaciones y pensiones y la suba del bono de $70 mil a $110 mil, con ajuste por inflación. Esta medida, vetada por Milei, representa 0,7% del PBI y su futuro dependerá del rol de la UCR y los gobernadores.

En tercer lugar se tratará el reparto automático con las provincias de los ATN, ya con media sanción del Senado y apoyo unánime de mandatarios provinciales. En comisión, los libertarios propusieron una alternativa intermedia que atrajo a gobernadores como Cornejo, Torres y Orrego. Otros mandatarios evalúan apoyarla, ya que tendría más chances de no ser vetada. También está en agenda destrabar la comisión $Libra, que no funciona por falta de acuerdo en su presidencia. La nueva propuesta fija que, en caso de empate, el cargo recaerá en quien tenga apoyo de los bloques con mayor número de diputados.

Se discutirán además cambios en los husos horarios para ahorrar energía y una actualización de montos para delitos de evasión tributaria. Luego la oposición buscará rechazar el veto a la emergencia en Bahía Blanca, tema postergado en la última sesión. Para el final quedarán el rechazo al veto a la moratoria previsional y el proyecto de coparticipar el impuesto a combustibles líquidos. La moratoria, que permitía a quienes no cumplían 30 años de aportes comprar los faltantes para jubilarse, no tiene apoyo suficiente, por lo que el veto se mantendría. En cuanto al impuesto a los combustibles, la Casa Rosada presentó una propuesta alternativa que aún no fue respondida por las provincias.

Sobre los votos clave, el año pasado el Gobierno logró sostener dos vetos (jubilaciones y universidades) con respaldo del PRO, el MID, “radicales con peluca” y algunos gobernadores. Ahora conseguir los “87 héroes” parece más complicado. La oposición se entusiasma con señales como la del gobernador cordobés Martín Llaryora, que se pronunció contra el veto a la emergencia en discapacidad: “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”. Aunque no se definió sobre jubilaciones, sus diputados más cercanos apoyaron la media sanción.

En el entorno del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo aseguran que mantendrá el apoyo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad. Jaldo había sido el primero en despegarse del bloque peronista y en respaldar a Milei, pero ahora marca diferencias. Sus tres diputados habían sido parte de los “87 héroes” que blindaron al Gobierno el año pasado. También hay expectativa sobre dos diputadas salteñas cercanas al gobernador Sáenz, cuya relación con la Casa Rosada se deterioró tras perder en la capital provincial frente a los libertarios.

En el PRO persisten dudas, ya que el acuerdo electoral en Buenos Aires y CABA dejó inconformes a figuras como María Eugenia Vidal, quien junto a ocho legisladores se abstuvo en la media sanción. Vidal criticó la alianza con los libertarios en capital y difícilmente acompañe al Gobierno. La UCR también tiene divisiones: nueve abstenciones en la media sanción reflejaron su falta de acuerdo interno. Rodrigo de Loredo no logró un pacto con Milei en Córdoba, por lo que el voto del bloque es incierto. Dos mendocinos, Nieri y Verasay, ya anticiparon que apoyarán al oficialismo.

En la previa, la oposición insistió en que abstenerse favorece al Gobierno porque eleva el umbral de votos para llegar a los dos tercios, mientras que con ausencias se necesitan menos votos. “Votar afirmativo = defender la ley y a los jubilados. Votar en contra o abstenerse = defender al Gobierno”, resumió el diputado Oscar Agost Carreño, candidato del PRO “no macrista” en Córdoba. //