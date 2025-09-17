El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel, informó este miércoles su médico. Según el doctor Claudio Birolini, se trata de un “carcinoma de células escamosas, que no es el más benigno ni el más agresivo, sino intermedio, aunque puede tener consecuencias más serias”.

Minutos antes, Bolsonaro había abandonado el hospital en Brasilia, donde estaba internado desde el martes.