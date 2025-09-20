La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este sábado una dura crítica contra Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Al referirse a la venta de reservas del Banco Central y a la continua búsqueda de financiamiento externo, expresó “¡Qué olor a default!“. En el mensaje difundido en redes sociales, al cumplirse 100 días de su arresto domiciliario, CFK señaló que el gobierno libertario gastó más de mil millones de dólares en apenas dos días, lo que a su entender refleja una política económica que prioriza el “carry trade” por encima de la defensa del peso.

La exvicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández inició su publicación con el tradicional “¡Che Milei", y añadió: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días (...) Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri”. Además, acusó a la actual administración de financiar la “fuga a dólar barato” con préstamos obtenidos del FMI, el Banco Mundial y el BID, y advirtió sobre la posibilidad de recurrir a un nuevo crédito de Estados Unidos, calificándolo como “riesgo de explosión económica”. Recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo propio, Argentina canceló toda la deuda con el FMI en 2005 y no volvió a pedir financiamiento a ese organismo, además de devolver los depósitos en dólares del corralito entre 2005 y 2012. También apuntó contra Federico Sturzenegger, a quien señaló como partícipe en tres procesos de endeudamiento y vaciamiento en este siglo, y mencionó denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

“¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!“, cuestionó, aludiendo al caso de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS.

Paralelamente a la publicación de CFK, el kirchnerismo convocó a una movilización bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”. El acto se realizará a las 15 en San José 1111, lugar donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Argentina, ¿camino a ser un país fallido? Mientras tanto, en San José 1111 se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!“, denunció CFK.

En paralelo, dirigentes del peronismo se expresaron sobre la situación, entre ellos Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien afirmó: “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”. No obstante, en el marco de su enfrentamiento con La Cámpora y con la exmandataria dentro del peronismo, evitó confirmar si asistirá al acto.

Kicillof sostuvo que Cristina fue “acosada, difamada y perseguida durante años”, en un clima de hostigamiento que derivó en un intento de asesinato. Subrayó que pese a aquel atentado, “el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.

El mandatario provincial agregó que en la Argentina de Milei “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.