Polémica
Cristina Kirchner le recordó a Milei que ella fue condenada por no saber lo que ocurría con la construcción de una ruta en Santa Cruz
La expresidenta Cristina Kirchner envío un mensaje al presidente Milei por caso coimas en el ANDIS: «¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?»
Cristina le recordó al mandatario los alcances de la "doctrina Vialidad" por la que fue condenada y apuntó: "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!". También echó luz sobre el vínculo entre Mauricio Macri y el dueño de la droguería mencionada en los audios.