La expresidenta Cristina Kirchner envío un mensaje al presidente Milei por caso coimas en el ANDIS: «¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?»

Cristina le recordó al mandatario los alcances de la "doctrina Vialidad" por la que fue condenada y apuntó: "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!". También echó luz sobre el vínculo entre Mauricio Macri y el dueño de la droguería mencionada en los audios.