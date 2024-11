Cristina Kirchner presentó un recurso administrativo ante la ANSES para anular la decisión que suspendió el cobro de su jubilación de privilegio como ex presidenta y la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Su apoderado, Facundo Fernández Pastor, argumentó que esta medida viola derechos constitucionales, calificándola como un acto de "persecución política y hostigamiento". También exigió la restitución de los haberes retenidos con intereses acumulados.

La suspensión fue implementada tras la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, donde recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. El Gobierno justificó la medida alegando que los beneficios de la Ley 24.018, destinados a ex mandatarios, requieren "honor, mérito y buen desempeño", condiciones que, según su interpretación, no cumple la ex presidenta debido a su condena.

Sin embargo, el recurso de nulidad sostiene que la ANSES carece de competencia legal para suspender unilateralmente los beneficios, y cita jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que solo un juicio político puede privar a un ex mandatario de estos derechos. Además, refutó el argumento oficial, subrayando que la condena penal no anula el derecho a percibir la asignación prevista por la ley.

Desde el Gobierno, se aclaró que Cristina Kirchner podrá recibir una jubilación y pensión en base a sus aportes, aunque sin los adicionales por privilegio, que previamente alcanzaban los $35 millones mensuales. La medida ha intensificado el debate público sobre los privilegios jubilatorios de los ex mandatarios y sus implicancias en casos de corrupción.