El presidente de Brasil, Lula Da Silva, finalmente se encuentra reunido con Cristina Kirchner en la casa del barrio porteño de Constitución, donde la líder del peronismo cumple arresto domiciliario. La Justicia autorizó en la mañana del miércoles que el mandatario brasileño visitara a la ex jefa de Estado. Arribó al lugar con una nutrida escolta policial, minutos después de las 12:30. La Embajada de Brasil había confirmado a Infobae que la reunión se llevaría a cabo este jueves, luego de la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires. Y así ocurrió: el mandatario llegó tras participar del encuentro regional en el que asumió la presidencia pro tempore del bloque comercial que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay hasta fines de 2025. En esa misma cumbre estuvo frente a frente con Javier Milei, con quien intercambió un saludo frío. La agenda de esta conversación con Cristina Kirchner fue organizada entre delegados diplomáticos de Brasil y representantes de la Cancillería argentina, quienes informaron a las autoridades judiciales sobre la intención del presidente brasileño de mantener un diálogo con la ex mandataria. En el procedimiento para formalizar la visita, se aclaró que Lula asistiría acompañado de personal diplomático acreditado y que no se preveía la presencia de medios de comunicación durante el encuentro, dado que la visita tiene un carácter estrictamente privado y humanitario. Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la condena firme del Tribunal Oral Federal N°2 en la causa "Vialidad". La líder del PJ fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta durante su gestión. El régimen de visitas de la ex mandataria está restringido y sujeto a la autorización expresa del tribunal a cargo de la causa.