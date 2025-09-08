A las 8.55 de este lunes, el presidente Javier Milei ingresó a Casa Rosada y se dirigió a su despacho, donde mantuvo una reunión con el primer grupo de funcionarios que se convocaron desde las 9.30 en el Salón Eva Perón.

Aunque el domingo no estuvo presente en el búnker libertario de Gonnet, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó esta mañana del encuentro en la mesa ovalada del salón.

También formaron parte los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Además, asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial, Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), junto con el vocero Manuel Adorni.

Por la tarde se espera la participación de Patricia Bullrich (Seguridad), quien asiste a la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y de Luis “Toto” Caputo (Economía).

La Libertad Avanza atraviesa un lunes agitado en el que deberá analizar en detalle los resultados de cada sección bonaerense y replantear la estrategia de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El propio Milei adelantó una “profunda autocrítica” y un giro en la gestión para evitar “repetir los mismos errores”.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, afirmó desde el escenario del salón platense Vonharv, en un discurso que duró poco más de seis minutos.