Diego Santilli convocó a quienes no votaron en las elecciones provinciales a participar en las legislativas nacionales de octubre y llamó a Mauricio Macri a sumarse a la campaña. El diputado, que se perfila como cabeza de lista de La Libertad Avanza, también desafió a su adversario de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a debatir. Además, consideró que “estaría bueno” reimprimir las boletas tras la renuncia de José Luis Espert, motivada por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

Santilli aseguró que no le preocupa encabezar la lista o que lo haga Karen Reichardt: “No me preocupo de eso, más allá del decreto de paridad de género. Venimos acompañando al Gobierno, sosteniendo y poniendo el hombro”. El legislador insistió en la necesidad de movilizar a los votantes bonaerenses: “Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, porque está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que lleva adelante el presidente Javier Milei”.

El diputado contó que habló con el expresidente Macri y con Cristian Ritondo: “Lo llamé, es lo que corresponde”. Afirmó además que le “encantaría” que Macri se sume a su campaña: “Todos tenemos que jugar, necesitamos que el Presidente tenga diputados y senadores para llevar adelante las transformaciones, es momento de sumar, a todos”.

Diego Santilli desafió a Jorge Taiana a debatir

El candidato libertario lanzó un reto directo a su rival de Fuerza Patria y apuntó contra el kirchnerismo en declaraciones a La Red, Mitre y Rivadavia: “En septiembre no se debatieron los temas de la Provincia y de los municipios. Ahora que estoy pensando, quiero aprovechar para decir, lo convoco Jorge Taiana a debatir”.

Santilli añadió: “Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Tenemos que ir a los debates de qué Provincia, qué Nación, qué país queremos. Si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante, si estamos discutiendo volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza, a los piquetes todos los días en la calle, o a la inseguridad galopante, o si queremos sacar una modernización laboral y que los trabajadores informales pasen a ser formales, con derechos".

El diputado concluyó: “Si queremos que salga el nuevo Código Penal para terminar con el crimen organizado, con las mafias y actualizar nuestro Código a la vida de hoy, si queremos ir a bajar impuestos para que el que emprende, el que invierta, el que juega, el que arriesga en la Argentina y los argentinos paguemos menos impuestos, ese es el debate. Yo lo invito a debatir, Jorge Taiana, en estas dos semanas y media que quedan de campaña".