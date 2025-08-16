En una cumbre que captó la atención global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se reunieron este viernes en Alaska en un cara a cara que no alcanzó acuerdos concretos para definir el rumbo de la guerra en Ucrania. Fue la primera vez que Putin pisó suelo occidental desde que ordenó la invasión en febrero de 2022, un conflicto que ha causado decenas de miles de muertes y que, en los días previos al encuentro, registró avances de las fuerzas rusas.

La reunión tuvo lugar en la base aérea de Elmendorf, la instalación militar más grande de Estados Unidos en Alaska y emblema de la vigilancia frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no fue invitado y ya rechazó públicamente cualquier intento de presión para ceder territorios ocupados por Rusia. Trump sostiene que un acuerdo definitivo se alcanzará en una futura reunión tripartita con Zelensky para “dividir” las zonas en disputa, aunque esta idea genera desconfianza en Kiev y en varias capitales europeas.

Este fue el primer encuentro entre Trump y Putin desde 2019 y ocurre en un contexto donde ambos persiguen metas muy diferentes. Trump llega con la promesa de lograr un alto el fuego que le permita presentarse como impulsor de la paz —y posible candidato al Nobel—, mientras que Putin busca aliviar las sanciones occidentales y, según expertos, ganar tiempo para afianzar sus conquistas militares.