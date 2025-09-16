Tras la cadena nacional en la que Javier Milei presentó el Presupuesto 2026, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street repuntaban este martes antes de la apertura en Estados Unidos, mientras que los bonos registraban subas superiores al 3%. En la previa, los mayores avances se veían en Supervielle (4,3%), TGS (2,2%) y Galicia (1,8%). En cuanto a los títulos de deuda, los Globales 2041 y 2046 lideraban las alzas con incrementos de 3,95% y 3,9%, respectivamente.

El mercado permanece atento a la evolución del dólar, a la espera de una reacción oficial si supera el techo fijado en las bandas cambiarias vigentes desde abril. El dólar oficial sube $5 y se ofrece a $1480 en el Banco Nación, mientras que el mayorista abre a $1460. El dólar cripto se negocia a $1496,60. Entre los financieros, el MEP cerró en $1488,06 y el CCL en $1500.

En el proyecto de gastos e ingresos para 2026, el Gobierno proyectó un dólar oficial de $1423 —por debajo de la cotización actual— y una inflación del 10,1%.