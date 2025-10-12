Diego Santilli es el primer candidato por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Así lo resolvió la Cámara Nacional
La Cámara Nacional Electoral estableció que Diego Santilli sustituye a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. El tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".