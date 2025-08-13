El oficialismo y la oposición coincidieron en solicitar informes al Gobierno sobre las muertes por fentanilo contaminado durante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados. El kirchnerismo habilitó el debate tras la presión del PRO y de familiares de las más de 90 víctimas. Desde La Libertad Avanza y el PRO insistieron en la creación de una comisión investigadora. La convocatoria la realizó Pablo Yedlin (Unión por la Patria) luego de que la bancada K bloqueara la sesión la semana pasada, donde se debatía la comisión impulsada por Silvana Giudici (PRO). Giudici pidió que, además del pedido de informes unificado, se avance “en la creación de una comisión investigadora sin necesidad de volver a discutir”, con una composición similar a la comisión $Libra para involucrar a todos los bloques y buscar verdad y justicia.

La diputada envió un mensaje a la oposición: “Ninguno de ustedes va a estar de acuerdo en encubrir a estos personajes porque son gente de bien. Así como discutimos la corrupción en todos los ámbitos, no permitamos que esto quede impune. No queremos que se hable de tragedia, esto es una crisis sanitaria".

Previo al debate, Giudici señaló que desde 2017, cuando se habilitó HLB Pharma y se amplió a distintos domicilios y razones sociales, se evidencian vinculaciones con allegados al kirchnerismo, como empresas de Lázaro Báez. El último apoderado del laboratorio, Sebastián Nanini, fue apoderado del PJ, funcionario de Mario Ishii y abogado de Báez, según Giudici.

El debate incluyó tres pedidos de informes al Poder Ejecutivo, que se unificaron, vinculando a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., cuyo responsable, Ariel García Furfaro, tiene lazos con el kirchnerismo. La comisión propuesta por Giudici prevé la integración de miembros designados por cada bloque o interbloque según su tamaño y busca esclarecer la llegada del medicamento adulterado al sistema de salud, identificar responsables y subsanar la falta de trazabilidad del fármaco.

Pablo Juliano (Democracia por Siempre) señaló que ya son 97 las víctimas del fentanilo contaminado, superando tragedias como la de Once o la voladura de la AMIA, y criticó la ausencia de investigación y responsables en la cadena de distribución y permisos al laboratorio. Carla Carrizo, de su bloque, reclamó determinar responsabilidades políticas además de judiciales y establecer controles estatales fuertes y eficientes sobre los fármacos.