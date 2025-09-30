El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos el 14 de octubre para mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. La visita oficial fue confirmada por Cancillería y por el propio jefe de Estado.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de X. El Gobierno argentino destacó que el encuentro representa “una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Durante el viaje, Milei y su comitiva se hospedarán en Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado en visita a Washington, D.C. La confirmación ocurrió pocos días después de que ambos países anunciaran un acuerdo de asistencia financiera para la Argentina, que contempla negociaciones de swap de monedas y líneas de crédito. El propio Milei publicó un breve mensaje en X: “Reunión en Casa Blanca. Fin”, sin agregar más sobre la agenda prevista.

El acuerdo financiero fue resaltado por funcionarios de la administración de Trump. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó días atrás en X que Milei “está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina” y reiteró que el Tesoro estadounidense “está decidido a apoyar sus reformas”. A la par, Kevin Hassett, asesor económico de Trump y uno de los principales candidatos a dirigir la Reserva Federal en caso de un nuevo mandato republicano, afirmó que “la Casa Blanca será una aliada incondicional de la Argentina” y sostuvo que Milei “tiene nuestro 100% de apoyo”.

Bessent añadió que varias compañías norteamericanas evalúan realizar fuertes inversiones directas en distintos sectores de la economía argentina, aunque condicionó esos aportes a un resultado favorable para el Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, señaló Bessent en un extenso posteo en X.

Entre las medidas financieras confirmadas por EE.UU. figura la negociación de un swap de US$20.000 millones y la compra de bonos soberanos en dólares, con el fin de fortalecer las reservas del Banco Central y aliviar la presión sobre el mercado cambiario.