Eduardo “Lule” Menem se refirió al caso de las coimas en la ANDIS y lo calificó como “una maniobra burda del kirchnerismo”

En el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Eduardo “Lule” Menem se pronunció tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que todo responde a una “burda operación del kirchnerismo”. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones”, remarcó. El escándalo surgió luego de que trascendieran grabaciones en las que Spagnuolo denunciaba maniobras irregulares y recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, mencionando incluso a la droguería Suizo Argentina S.A. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, escribió en X. Su mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, el titular de Diputados Martín Menem y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según el funcionario, la magnitud de la presión política y mediática lo obligó a hablar: “Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto”. Las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave, describen un sistema donde operadores de la ANDIS exigían dinero a proveedores del Estado, especialmente en medicamentos, otorgando a Suizo un rol privilegiado como intermediaria.

El subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, dependiente de Karina Milei, negó cualquier vínculo con los hechos y puso en duda la veracidad del material: “No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”. En su descargo, rechazó toda participación en contrataciones: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”. Además, sostuvo que nunca recibió denuncias ni tuvo conocimiento de irregularidades: “Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

También aclaró que nunca trató temas de contratos o prestaciones de la ANDIS con Karina Milei ni con el Presidente. Vinculó la aparición de los audios con la coyuntura electoral: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.

Menem cerró reafirmando la línea oficial: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”. Tras su comunicado, Martín Menem compartió su mensaje y anunció entrevistas con Antonio Laje y Luis Majul.

Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia: el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria por presunto encubrimiento a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad de Nordelta, acusado de ayudar a fugarse a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, quien sigue prófugo.