"No puede vivir sin pelearse", si le respondió el expresidente Eduardo Duhalde al presidente Javier Milei, luego de ser acusado de instar a un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa en 2001.

"El Presidente es así. No puede estar sin pelear. Estos días fue el caso mío, antes fue con otros", sentenció Duhalde en declaraciones radiales. Y agregó: "Tiene problemas con todo el mundo porque no puede vivir sin pelearse. Yo en mis 50 años de vida política no me peleo con nadie".

En esa línea, el exgobernador bonaerense continuó: "Tengo una idea totalmente inversa a la de él. Son peleas que no sirven para nada". "La violencia verbal puede terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar" finalizó.