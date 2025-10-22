Gerardo Werthein presentó su renuncia como canciller al presidente Javier Milei, en medio de una fuerte interna con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien podría incorporarse al gabinete tras las elecciones legislativas del domingo, según lo adelantado por el mandatario. La dimisión se hará efectiva el próximo lunes.

Fuentes oficiales señalaron que Werthein se habría sentido incómodo por las acusaciones de “Las Fuerzas del Cielo”, grupo alineado con Caputo, luego del encuentro entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Desde la Casa Rosada admitieron que “no estaría del todo bien después de lo que pasó”. Milei, por su parte, afirmó que su asesor podría asumir un rol institucional dentro del gabinete.

La tensión entre Werthein y el sector libertario se agudizó tras un posteo del influencer Daniel Parisini (“el Gordo Dan”), quien lo responsabilizó por las declaraciones de Trump que condicionaban la ayuda de EE. UU. al resultado de las elecciones legislativas. Aunque el expresidente estadounidense luego aclaró sus dichos, los seguidores libertarios continuaron apuntando contra el canciller.

El 14 de octubre, Parisini publicó un mensaje en X criticando duramente a Werthein y señalando que si el canciller hubiera prestado atención a las advertencias sobre las declaraciones de Trump, “la situación habría sido distinta”.