El Gobierno defendió la validez de los decretos delegados y anunció que mantendrá las reformas aplicadas, a pesar del reciente rechazo del Congreso que complicó su plan de reorganizar la administración pública. Así lo expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con radio Rivadavia. Criticó que diputados que antes apoyaron proyectos como la Ley Bases ahora se unieran a la oposición para rechazarlos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, señaló. Destacó que muchas reformas ya fueron ejecutadas, como la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, argumentando que la estructura y el gasto eran insostenibles. Ejemplificó que el INTA contaba con “como seis mil empleados y tres mil automóviles”, lo que calificó como excesivo. Explicó que estos cambios ayudaron a reducir el gasto estatal y recordó que el déficit era del 15% sobre un PBI de seiscientos mil millones, es decir, unos noventa mil millones de dólares, una cifra que “nuestro país no puede resistir”. Subrayó que tras asumir el nuevo gobierno, se pasó de déficit a superávit: 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Según Francos, la ciudadanía entiende que el superávit fiscal está vinculado a la baja de la inflación, y afirmó que “el resultado es que se acaba para siempre la inflación”, algo que, sostuvo, el kirchnerismo no acepta. También respaldó la simplificación administrativa impulsada por Federico Sturzenegger para facilitar la actividad empresarial.

En la sesión del miércoles, el Congreso rechazó cinco decretos delegados: el 462/25, que modifica organismos como INTI e INTA; el 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; el 351/25, que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado bajo la Jefatura de Gabinete; el 340/25, que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que plantea la disolución de Vialidad Nacional. Consultado sobre la posibilidad de frenar el rechazo en el Senado, Francos dijo que dependerá de las circunstancias y de la decisión de Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara Alta. Afirmó que, incluso si el Senado también rechaza los decretos, el impacto será limitado porque “ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”.

Francos recordó que “el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos”, mientras que el actual oficialismo solicitó la delegación por un año, respetó el plazo y no pidió prórroga. Criticó que quienes hoy rechazan los decretos son los mismos que autorizaron delegaciones de facultades a gobiernos anteriores. Sobre la alianza con el PRO, afirmó que es sólida y pensada para sostenerse más allá de lo electoral, aunque calificó de “irresponsable” la actitud de legisladores que ahora se apartan. Insistió en que el objetivo es transformar el Estado para lograr superávit sin que su peso recaiga sobre la economía, afectando a sectores productivos como el agro, la industria, la energía, el petróleo y la minería, que consideró “el futuro de la Argentina”.