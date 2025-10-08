El Gobierno apelará el fallo del juez electoral Alejo Ramos Padilla, que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que, tras la renuncia de José Luis Espert, Diego Santilli encabece la boleta libertaria, desplazando así a Karen Reichardt, quien pasó automáticamente a ocupar el primer lugar de la lista.

En la Casa Rosada consideran que el reclamo para reimprimir las boletas difícilmente prospere. “Apelaremos”, confirmó un integrante de la mesa chica de Milei, en referencia a la presentación que harán ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). El objetivo de los estrategas libertarios es que Santilli figure formalmente como primer candidato, aunque su rostro no aparezca en las boletas ya impresas y listas para su distribución en la provincia.

“Lo de la boleta ya está porque aunque tengas que apelar, no llegás; pero sí la confirmación de que el otro es el candidato y tratar de hacer el corrimiento formal”, indicó una fuente ligada a la estrategia libertaria. La idea ya se venía analizando en los despachos de la Casa Rosada desde la noche anterior y dependía de la resolución de Ramos Padilla sobre el caso de las boletas.

Fuentes oficiales aseguraron que “no está en estudio que se le pida la renuncia a Reichardt”, aunque otras voces dentro del Gobierno no descartan su eventual desplazamiento. Quienes se oponen a removerla sostienen que no tendría sentido hacerlo si no se permite reimprimir las boletas. “Vas a seguir haciendo un desorden. En el otro escenario [con la baja de Espert y antes del fallo] sí tenías un motivo. Ahora no”, argumentó un asesor cercano al oficialismo.