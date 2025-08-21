A unas pocas horas del apartamiento de Diego Spagnuolo por la filtración de audios que develan presuntas coimas, el Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo la orbita del Ministerio de Salud. El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

Por su parte el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la "primera misión" de Vilches será "realizar una profunda auditoría en el área". Adorni agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una "caja de la política" que el Gobierno está decidido a desmantelar, pese a que este miércoles antes de la sesión en Diputados había anunciado que estaban analizando una mejora en el sector.