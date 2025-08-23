El Gobierno busca un responsable tras las denuncias de Diego Spagnuolo y prepara una “purga” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde el Ejecutivo sostienen que el Presidente decidió desplazar a todos los funcionarios involucrados, directa o indirectamente, en el proceso de contratación de la droguería Suizo Argentina, según los avances de la auditoría y la Justicia. En la Casa Rosada reconocen que intentan encontrar un culpable para “ordenar el frente interno”, en medio de tensiones por sospechas sobre el origen de las filtraciones de los audios. Los allegados a Karina Milei apuntan en privado contra el equipo del asesor Santiago Caputo. En Nación califican los audios como el “escándalo más grave” de la gestión y admiten que buscan explicaciones internas antes de dar respuestas externas. “Diego no puede ser el apuntado porque es quien lo denunció, no hay forma de que sea responsable. Si no cae nadie, esto se va a desbandar”, señalan en el oficialismo.

El caso generó un freno interno y llevó a diseñar un plan de acción. Hubo reuniones entre Guillermo Francos, Karina Milei y Santiago Caputo, además de la visita del abogado Francisco Oneto al consultor. “Todavía no definimos quién va a ser el vocero sobre el tema”, agregan.

La primera medida fue apartar a Spagnuolo junto a Daniel Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, también señalado en la denuncia por coimas. El ministro de Salud, Mario Lugones, designó a Alberto Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, como nuevo interventor de la ANDIS.

Vilches estará a cargo de auditar los procesos internos y supervisar la documentación junto a su equipo. La agencia maneja un presupuesto de $3,74 billones y tiene 921 empleados, de acuerdo con el último informe del INDEC. De ese total, $3,1 billones corresponden a “seguridad social”, $556.054,96 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”. Mientras algunos sectores del Ejecutivo acusan a Spagnuolo de “mentiroso” y aseguran que Karina Milei no tuvo ningún “diálogo inapropiado” con él, otros admiten preocupación por la información que pueda aportar en la Justicia y por el impacto electoral del caso.

“Primero dijo que los audios eran creados con inteligencia artificial y después aseguró que fueron grabaciones ilegales. Se contradijo y dejó de contestar”, remarcan en Nación. La Casa Rosada maneja la hipótesis de que las grabaciones fueron realizadas por alguien cercano a segundas líneas del Presidente. En Balcarce 50 también admiten que lo que Spagnuolo dice en los audios coincide con comentarios que ya había hecho en reuniones internas.