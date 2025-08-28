El Gobierno de Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que no respeten el déficit cero.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar a conocer la iniciativa y señaló que la normativa apunta a “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”.

“Entre sus principales puntos establece que el Presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”, subrayó en su habitual conferencia de prensa. Agregó que, de aprobarse, “quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios”. También precisó que, en caso de prórrogas presupuestarias, “deberán mantener como mínimo un resultado equilibrado”.

“Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados”, añadió. “También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos”, concluyó.