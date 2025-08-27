Guillermo Francos calificó como "operación política" los audios de Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas coimas en la ANDIS. Guillermo Francos enfrentó a la oposición en medio del escándalo de los audios de Spagnuolo: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral".

Guillermo Francos se presenta en el Congreso mientras continúa el escándalo de los audios y los pedidos de interpelación a Karina Milei.

Respuestas de Guillermo Francos en Diputados: qué expresó sobre la ANDIS y el caso del fentanilo contaminado.

La oposición lanzó una dura chicana a Francos por las presuntas coimas: "¿Usted pone las manos en el fuego por Karina Milei?" El diputado de izquierda Christian Castillo cuestionó fuertemente al jefe de Gabinete durante su exposición en el Congreso, preguntando: "¿Por qué han crecido los contratos y negocios que han tenido los Kovalivker (dueños de la Droguería Suizo Argentina) mientras despidieron trabajadores en Andis? ¿Usted pone las manos en el fuego por Karina Milei?".

La secretaria general de la Presidencia fue mencionada por Diego Spagnuolo en los audios relacionados con las supuestas coimas, mientras que Francos afirmó que no ponía "las manos en el fuego por ningún funcionario".

Fuerte crítica de Guillermo Francos a la oposición por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS):

"Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex Titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo)". "Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar". "Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos". "Por ello, hemos decidido remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones". "Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante". "No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional". "No hay lugar para medias tintas. Cuando el horizonte es claro y firme, no hay turbulencia ni obstáculo malintencionado que pueda desviar el rumbo. Como dijo el presidente Javier Milei, no vamos a parar hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo".