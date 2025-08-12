“A menos de una semana del cierre de listas para diputados nacionales por Buenos Aires, en el entorno de Máximo Kirchner se repite la frase ‘No sé qué quiere hacer el gobernador’. El líder de La Cámpora espera que Axel Kicillof se reúna con Cristina Kirchner en su casa de San José 1111, donde cumple condena por la causa Vialidad, y que la exmandataria termine definiendo el acuerdo. En el peronismo prevén una negociación tan apresurada y compleja como la de las listas provinciales, mientras en el kirchnerismo aún critican la estrategia adoptada en La Plata, cuestionando el desdoblamiento electoral por inconsulto y poco efectivo. También pesa la incertidumbre sobre el resultado del 7 de septiembre, cuando se elegirán diputados y senadores provinciales.

En este marco, Fuerza Patria enfrenta la difícil tarea de armar una lista de ‘unidad’ para octubre, con 35 lugares y 15 bancas a renovar. Un grupo de intendentes y dirigentes cristinistas impulsó en redes a Máximo Kirchner como posible primer candidato. Aunque en su entorno no descartan la opción, analizan con cautela si es el momento adecuado, señalando como factor principal el riesgo de la elección de septiembre: en la Primera Sección, sondeos ubican a Fuerza Patria ocho puntos abajo; en la Tercera, lidera por apenas seis puntos, una diferencia baja frente a los registros históricos. También acusan a Kicillof de improvisación y de buscar despegarse de Cristina.

La expresidenta sigue de cerca la dinámica electoral antes del cierre del domingo. Recibió a Juan Grabois y a Sergio Massa, pero aún no se reunió con Kicillof, un encuentro que el gobernador busca concretar. Con Grabois, la relación de La Cámpora es fluctuante: creen que debe ‘estar adentro’ pero no encabezando la lista. El rol de Cristina es central, y los aliados de Máximo esperan un llamado del líder del Movimiento Derecho al Futuro, lo que también incidiría en la reconfiguración interna del peronismo.

En el kirchnerismo critican que ‘Cristina está presa y sube en las encuestas’ mientras el gobernador intenta provincializar la elección sin acercarse a ella. Hasta ahora, la estrategia para el peronismo es incierta. Además de Kirchner, suenan nombres de intendentes como Federico Achával (Pilar) o Mariel Fernández (Moreno). En el caso de Fernández, su postulación dejaría el municipio a cargo del ministro de Trabajo, Walter Correa, hoy alineado con el MDF y distanciado del kirchnerismo, lo que genera debate por el costo político en una campaña desordenada.”