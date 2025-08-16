Este domingo vence el plazo para la presentación de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Patricia Bullrich confirmó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para rechazar los vetos de Javier Milei. La Justicia de EE.UU. suspendió la orden de entregar las acciones de YPF. El peronismo cerró una lista de unidad en la Provincia sin Máximo Kirchner ni Sergio Massa, con Jorge Taiana encabezando por Fuerza Patria.

La nómina continúa con Jimena López (Frente Renovador) en el segundo lugar, Juan Grabois (Patria Grande) en el tercero, Vanesa Siley (kirchnerismo) en el cuarto, Sergio Palazzo en el quinto, Teresa García —referente cercana a Cristina Kirchner— en el sexto y Horacio Pietragalla en el séptimo.

En el octavo puesto figura Agustina Propato; en el noveno, el sindicalista Hugo Moyano (hijo); en el décimo, Fernanda Díaz; y en el undécimo, Sebastián Galmarini, dirigente del Frente Renovador y cuñado de Massa. Más abajo se ubican Hugo Yasky (13°), Marina Salzman (14°) y Nicolás Trotta (15°).