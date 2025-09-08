Luego de dos reuniones de Gabinete luego de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei todo la decisión de crear una nueva mesa política nacional y convocar a un espacio de diálogo federal con los gobernadores.

El Gobierno anunció que la mesa estará liderada por el presidente y compuesta por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Según Adorni, “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

Milei llegó a Casa Rosada y en su despacho mantuvo r un encuentro con los primeros funcionarios convocados desde las 9:30 en el Salón Eva Perón. Allí estuvieron los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, además de las secretarías Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), junto al vocero Manuel Adorni.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no asistió al primer encuentro, aunque sí estuvo en la reunión con el titular del BID.

Autocrítica libertaria

Luego de reconocer los resultados de la elección de ayer, Milei anunció que realizará una “profunda autocrítica” y un viraje en su accionar para evitar la repetición de errores.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, afirmó durante un breve discurso de poco más de seis minutos en el salón principal del Vonharv, en La Plata.