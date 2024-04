El presidente Javier Milei dijo que Cristina Fernández “sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”. Fue en declaraciones realizadas este domingo, un día después de que la expresidenta tuviera en Quilmes su primera presentación pública desde que asumió el líder libertario, el 10 de diciembre.

“Respecto de otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. En general había un modelo, una estructura más clara. Fue de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída en el nivel del discurso. Lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”, opinó Milei durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Según el Presidente, “están nerviosos”. “Cada día es más notable cómo baja la inflación. Se espera que para este mes esté debajo de los 10 puntos, dentro de un dígito. Esto se suma a que se nota con mucha claridad que en alimentos llevamos dos semanas seguidas de deflación, lo que los argentinos consideraban como el principal problema del país está encontrando una solución”.

En el análisis de la gestión propia, “las fotos que recibimos ya son prehistoria, hay sectores que se expanden con claridad, minería, petróleo, agricultura”. Así, Milei destacó: “Lo que tiene que ver con bienes de consumo no durables, están estables, están recortando la caída. Si le sumamos que los salarios empezaron a ganarle a la inflación, se va a dar una recomposición de los salarios. El ajuste fiscal que llevamos es de 13 puntos del PBI y nuestro objetivo es 15. Eso implica un aumento del ahorro disponible que permite que vuelva al sector privado en forma de créditos. Nos sorprendimos esta semana con los bancos dando créditos hipotecarios treinta años”.

“Después de cien años de destrucción populista, estamos sentando las bases para que en cuarenta años seamos una potencia mundial. Y las mejoras se van a ver en los primeros años. Necesitamos seguir por este camino. Todo lo que sea superávit lo vamos devolver en baja de impuestos”, reiteró el Presidente. Y desafió: “Enfrentar a Cristina en 2027 sería maravilloso, divertidísimo, ponerle fin a la etapa más oscura del país, después de la dictadura”.

Milei y las expectativas

Para el Presidente, “si uno lo toma en términos de expectativas, las favorables les ganan a las desfavorables. Eso se manifiesta en un nivel de imagen mía y de la gestión más alto que cuando empezamos. Si fuésemos a una elección, sacaríamos el 54% de los votos. En este contexto, Cristina necesita reagrupar la tropa. Kicillof, Massa… son una bolsa de gatos que generó uno de los peores gobiernos de la historia. Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y no quedar mal, mantener vivo un movimiento político que le hizo daño al país. Necesitamos que se vuelvan más racionales”.

Uno de los pasajes más resonantes de la exposición de Cristina Fernández el sábado, giró en torno del celebrado superávit fiscal que se adjudica el Gobierno. “Son dos cosas diferentes. Si yo veo la historia argentina, hubo déficit fiscal la mayoría de los últimos cien años y eso usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito. Otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Se da la paradoja de que hoy hay trabajadores formales pobres. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números. Ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Las manos de los políticos son porosas. Las transferencias discrecionales a las provincias se terminaron, y cuando habla de las universidades, miente, porque el que les cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas”.

Jubilaciones

“Estamos haciendo una recomposición que les devuelve 1,6% [del PBI] a los jubilados, es decir que para los jubilados ya viene la recuperación”, dijo el presidente Milei durante la entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, en el programa “Si pasa, pasa”. “Por eso envié ese DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia], para que empiece a correr el ajuste por inflación y para recomponerles el ingreso a los jubilados. Sin el DNU, al cierre del año, hubieran perdido 1,6″.

En ese punto, el mandatario advirtió: “No tengo la culpa de que el Congreso me trabe las cosas y se hayan vuelto una máquina de impedir”. “Obramos con las herramientas que tenemos. Estamos logrando cosas a pesar de la política obstructiva y destructiva de los políticos de la oposición”, afirmó.

La marcha universitaria

Durante la entrevista que brindó esta mañana a Radio Rivadavia, el Presidente también se refirió a la marcha universitaria del martes pasado. “Estoy conforme con el trabajo de todos mis ministros, son maravillosos. Si no, ya los hubiera echado”, afirmó. “(Sandra) Pettovello es cuestionada porque todos los días saca denuncias de corrupción. Es una máquina de descubrir actos de corrupción. Cuando le toca el negocio a alguno, los grupos de poder responden y la van a operar. Obvio que los que tienen poder de lobby van a jugar sus fichas. No estoy dispuesto a entregar a una ministra que está haciendo un trabajo excepcional”, sentenció.

Sobre la marcha en sí, para Milei, “el reclamo de la marcha puede ser genuino, pero está montado sobre una mentira”. “Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades. Lo único que queremos es que los números sean auditados. ¿Por qué no quieren ser auditados? Tomaron una causa noble y la política la prostituyó. Estaba la CGT, Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR, La Cámpora, Kicillof, Massa, los piqueteros, todo el arco de la izquierda, los que defienden los regímenes autócratas. La foto es el tren fantasma”, describió. “Es un triunfo político de La Libertad Avanza, porque mostró de qué lado está cada uno”, opinó. (DIB) GML