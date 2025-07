El pacto PRO-LLA para enfrentar al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires dará este viernes su primer paso formal. En la sede partidaria de la calle Balcarce, desde las 13, los principales dirigentes del PRO, encabezados por el diputado Cristian Ritondo, se reunirán para que la asamblea provincial autorice la posibilidad de alianzas electorales. Es un trámite formal: el acta no fijará nombre ni partidos concretos. Sin embargo, según fuentes del macrismo citadas por Infobae, será el punto de partida para formar un frente “antikirchnerista” con el nombre La Libertad Avanza y el color violeta como identidad.

Antes del encuentro, Ritondo declaró: “Creo que hay una voluntad del PRO de escuchar a los bonaerenses que nos piden ir juntos. Así que, por supuesto, estamos haciendo todos los esfuerzos con intendentes y dirigentes en todo el territorio para ir juntos en septiembre y en octubre”. También subrayó: “Hoy no definimos candidaturas. Hoy hablamos de que el PRO participará en un frente para ganar en la provincia y terminar con el populismo”. Por su parte, Diego Santilli expresó: “Se busca cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para profundizar el cambio que necesitamos en Argentina, un cambio cultural que impulsa Milei. Si hay cambio cultural, debe comenzar en Buenos Aires; necesitamos más diputados y senadores”. Ritondo además aclaró que el nombre PRO no figurará en el frente. “Cuando fuimos Cambiemos, el PRO estaba adentro. Así es como los partidos integran un frente. Hay que terminar con el populismo”, sostuvo.

La convocatoria lleva las firmas del propio Ritondo, de la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, Soledad Martínez, y de Néstor Grindetti, presidente de la asamblea provincial, hoy más dedicado a Independiente que a la política partidaria.

Esta semana, las negociaciones se aceleraron en dos niveles. El martes por la noche, Ritondo, junto a Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, recibió en el Congreso al armador libertario Sebastián Pareja. Ese mismo martes y el miércoles por la tarde, se reunieron equipos técnicos de ambos lados: los legisladores PRO Matías Ranzini, Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich con Juanes Osaba y Alejandro Carrancio de LLA.

El jueves, en las oficinas de Santilli, los negociadores avanzaron en definiciones: ratificaron el nombre del frente, el color de la boleta y una posible integración de listas en una proporción 75/25 a favor de los libertarios.

El clima es optimista. LLA se comprometió a respetar la gobernabilidad en los distritos donde hoy manda el PRO, lo que incluye listas de concejales acordes a la territorialidad de cada fuerza, el principal reclamo de los intendentes que atendieron Ritondo y Pareja. En más de 120 distritos provinciales se trabaja en identificar las mejores candidaturas para optimizar la elección sin hablar de cuotas partidarias. “Estamos poniendo nombres sobre la mesa y analizando dónde hay buena, muy buena, mala o nula relación”, explicó un dirigente del PRO.

Pareja, enviado por Karina Milei, tuvo que intervenir ante reclamos de dirigentes que no querían respetar la territorialidad del PRO en municipios como Vicente López, Junín, 9 de Julio, Pergamino y Lobos. Pero por pedido de Karina Milei, la orden fue no ceder en la simbología: la boleta no llevará referencias al PRO ni color amarillo.

En la antesala del primer acto de LLA en La Plata, Pareja había dicho: “Ambos partidos hemos pasado por distintas etapas. El PRO supo ganar, pero no necesariamente gobernar. Hoy creemos que la mejor forma de enfrentar al kirchnerismo es con La Libertad Avanza”.

Por su parte, Javier Milei, en una cena privada, prometió un triunfo en Buenos Aires. “Traer el cambio a la provincia es una de las máximas prioridades. Es clave para ver a la Argentina prosperar y dejar atrás un siglo de humillación al que Kicillof nos sometió a todos”, aseguró.

Falta una semana para la presentación formal del frente ante la Justicia electoral. En ese tiempo se definirá el esquema en cada distrito. Luego vendrá la discusión más compleja: los nombres que irán en las boletas para las elecciones del 7 de septiembre, en las que se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados (92 bancas) y el Senado provincial (46 miembros).

El PRO pone en juego 8 de sus 13 bancas en Diputados y 4 de sus 9 escaños en el Senado. Retener parte de esos lugares dependerá de cómo se cierre el acuerdo con LLA.