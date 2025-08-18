El renovado mapa del poder libertario: así se reconfigura el Gabinete de Milei tras el cierre de listas y los cambios previstos

La Libertad Avanza definió a todos los postulantes que competirán en las elecciones de octubre. La decisión no solo apunta a quienes ocuparán bancas en el Congreso tras el recambio legislativo, sino que también permite anticipar los primeros movimientos hacia la futura configuración del Poder Ejecutivo, en función de los nombres que fueron ratificados o impulsados. Los únicos dos integrantes del núcleo duro del Gobierno que resultaron candidateados son los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad). Ambos ingresaron al Gabinete por decisión de Javier Milei, quien les dio un rol destacado en agradecimiento a su respaldo tras las presidenciales. Ellos habían compartido la fórmula de Juntos por el Cambio.

Ambos encabezarán listas en sus distritos: Petri para diputados en Mendoza y Bullrich para senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Los dos poseen alto nivel de conocimiento público y buena imagen positiva, con chances de proyectarse hacia la gobernación de sus territorios en los próximos años. En el caso de Bullrich, su candidatura era esperada y se venía anticipando. Los libertarios entendían que había que apostar fuerte en la segunda jurisdicción que más cargos renueva. La ministra prevé dejar su puesto el día previo a asumir como senadora, aunque aún no se define su reemplazo. Desde el Gobierno sostienen que el sello que ella imprimió a su gestión debe mantenerse. Bullrich propone a su segunda, Alejandra Monteoliva, aunque es probable que la sucesión quede en manos de alguien externo, para evitar un “doble comando”. El objetivo de muchos es que Bullrich asuma la presidencia provisional del Senado, segunda en la línea de sucesión. “Sería lógico”, señalan futuros colegas, mientras en Casa Rosada coinciden: “Va a poner orden en el Senado”, remarcan, apuntando a que será el respaldo de Milei frente a Victoria Villarruel, a quien buscan desplazar.

Lo de Petri sorprendió incluso en el radicalismo mendocino, con el que los libertarios cerraron alianza. En la Casa Rosada cuentan que al ministro le costó decidirse, ya que podía esperar a 2027. La conducción partidaria prefería a Facundo Correa Llano, pero Santiago Caputo mostró que Petri era el único con buena medición. El mendocino no deja heredero claro en Defensa y aún no se define qué pasará con su ministerio.

Milei no ha tenido inconvenientes en reorganizar el Gabinete a su criterio. El único cambio estructural fuerte fue tras la salida de Nicolás Posse, cuando se redujo Interior a una secretaría bajo Jefatura de Gabinete para no restar poder a Francos. Al Presidente le atrae mantener ocho ministerios, aunque llegó a nueve cuando Sandra Pettovello pidió que Salud no quedara bajo Capital Humano. En Casa Rosada no descartan eventuales fusiones, como unir Seguridad con Defensa o Justicia.

Otro nombre en duda es Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia había asumido con la idea de encarar reformas judiciales y luego irse. Busca que su última acción sea aprobar el nuevo Código Procesal Penal Federal. En Comodoro Py enfrenta resistencias que lo incomodan. Se menciona como posible sucesor al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aunque ello debería acordarse con Sebastián Amerio, secretario de Justicia y figura clave en las negociaciones judiciales.

Los rumores sobre recompensas políticas alcanzan a Diego Santilli, Diego Valenzuela o Cristian Ritondo, aunque no habría lugar para todos. También se especula con un ascenso interno para Eduardo “Lule” Menem, algo que en su entorno niegan.

El vocero Manuel Adorni dejará su cargo para asumir como legislador porteño y será reemplazado por su segundo, Javier Lanari. Sin embargo, muchos creen que volverá pronto al Gobierno. Incluso hubo versiones que lo ubicaban como eventual jefe de Gabinete en lugar de Francos, aunque fueron desmentidas. Karina Milei evalúa un rol futuro para él.

Las candidaturas también muestran quiénes no fueron considerados pese a tener chances. Desde Casa Rosada señalan que ciertos roles son irremplazables. Ejemplo: siempre se descartó que Pettovello pudiera postularse en la Ciudad. Otro caso es Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior y presidente de LLA en Tucumán. Su candidatura fue desechada para no debilitar a Francos, que lo considera imprescindible. De cara a 2027, Catalán planea competir por la Gobernación.