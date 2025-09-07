Por primera vez, la provincia de Buenos Aires lleva adelante hoy elecciones legislativas locales en una fecha distinta al calendario nacional, en medio de la tensión política dentro del gobierno de Javier Milei, golpeado por denuncias de corrupción, la incertidumbre en los mercados y la confrontación con el gobernador Axel Kicillof.

La jornada electoral se da tras una serie de episodios de alto impacto en los últimos meses: la detención de la expresidenta Cristina Kirchner que la dejó fuera de la Tercera Sección Electoral, los escándalos vinculados al fentanilo, las sospechas de coimas tras audios filtrados y la inestabilidad macroeconómica, factores que alteraron el clima de campaña y colocaron a Milei y Kicillof en el centro de la escena.

Más de 14,3 millones de bonaerenses están convocados a votar en unos comicios donde se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. Las secciones electorales definen la mitad de cada cámara, y además se eligen concejales y consejeros escolares.

Este recambio será decisivo para el gobierno bonaerense, ya que la nueva correlación de fuerzas en la Legislatura marcará la capacidad de Kicillof para aprobar leyes en los últimos dos años de su gestión. Al mismo tiempo, constituye el primer gran termómetro para La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.