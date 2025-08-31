Corrientes llevó a cabo hoy las elecciones para definir al próximo gobernador, parte de la Legislatura provincial y las autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil ciudadanos estaban habilitados para sufragar en una jornada en la que, además de la sucesión de Gustavo Valdés, se renovaron 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

En la contienda participaron siete fórmulas para la gobernación. Desde el oficialismo, Valdés busca mantener el poder de su espacio, Vamos Corrientes, con la candidatura de su hermano Juan Pablo, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador. La Junta Electoral informó que la participación alcanzó el 72,4%, cifra que coincide con los promedios de este tipo de comicios. A diferencia de otras elecciones realizadas este año, esta fue la primera en la que se votó por un cargo ejecutivo.

Tras el cierre, La Libertad Avanza difundió un comunicado: “Se observaron irregularidades típicas de la vieja política”. El candidato libertario Lisandro Almirón denunció anomalías en los cuartos oscuros.

“RESPETEMOS LA VOLUNTAD CIUDADANA. Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, señaló el escrito.