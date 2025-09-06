Las elecciones de mañana en provincia de Buenos Aires son para elegir a miembros de la legislatura y de los consejos deliberantes. Los electores definirán la nueva composición de la Legislatura a partir del 10 de diciembre. En juego estarán 69 bancas: 46 en Diputados y 23 en el Senado. El peronismo es la fuerza que más escaños pone en juego en ambas cámaras.

Electoralmente el territorio de buenos aires esta dividido en ocho secciones electorales, que determinan si en cada elección se eligen diputados o senadores provinciales, bajo un sistema rotativo que renueva la mitad de las bancas legislativas cada dos años. Esta vez se votará con la boleta partidaria tradicional, ya que la Boleta Única de Papel debutará recién el 26 de octubre.

En las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava se vota por diputados provinciales; mientras que en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima se eligen senadores. La Primera Sección, que abarca 23 distritos del conurbano norte y oeste, es la de mayor peso electoral, con 5.131.861 personas habilitadas, y elige 8 senadores. Le siguen en magnitud la Tercera Sección, que concentra 5.101.177 electores en el sur del Gran Buenos Aires y vota 18 diputados; y la Quinta, con 1.336.787 votantes que elegirán 5 senadores.

Las demás secciones son: la Segunda, con 661.721 electores que votan 11 diputados; la Cuarta, con 547.677 votantes que eligen 7 senadores; la Sexta, con 672.483 electores que votan 11 diputados; la Séptima, con 285.047 votantes que eligen 3 senadores; y la Octava, correspondiente a La Plata, con 639.839 empadronados que votarán 6 diputados.