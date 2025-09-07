La web para consultar el padrón electoral en la provincia de Buenos Aires estuvo inactiva varias horas y hacia el mediodía volvió a funcionar. Desde La Libertad Avanza acusaron al gobierno bonaerense de intentar desalentar la votación, mientras que allegados a Kicillof atribuyeron la caída a la saturación por la gran cantidad de accesos simultáneos. “La página estuvo caída desde las nueve de la mañana y el motivo que se informó es que hubo cientos de miles de consultas simultáneas que la hicieron caer”, explicaron fuentes oficiales.

En la red social X, el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo responsabilizó a la administración provincial y lo ironizó: “De los creadores de ‘se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas’ llega ‘se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección’. Las casualidades NO EXISTEN”. Señaló además que desde el kirchnerismo “no quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder” y exigió a Kicillof que garantice condiciones para que los bonaerenses ejerzan su derecho. El portal de consulta está disponible desde julio, pero según el gobierno, la mayoría ingresó a último momento.

La primera réplica vino de Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, quien contestó en X: “No quieras sembrar incertidumbre, @cristianritondo. Nadie te pide tanto. Es el mismo sistema y web que en todas las elecciones previas. En este mismo instante funciona perfecto”, y subrayó que “las elecciones se están desarrollando con total normalidad”. Añadió que solo hubo algunas ausencias de autoridades de mesa y destacó “una mayor participación que en otras elecciones provinciales de este año”. Además, defendió que el sistema electoral bonaerense es “íntegro, eficiente, transparente y trazable”.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el mediodía había votado el 29,6% del padrón, un porcentaje similar al de octubre de 2023. El politólogo Pablo Salinas recordó en X los registros de 2021, donde la participación fue: 12 hs: 30%, 14 hs: 44% y 18 hs: 64%, con un cierre total de 70,23%.