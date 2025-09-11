La reciente confirmación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por ambas cámaras del Congreso ha colocado al gobierno de Javier Milei en un escenario de fuerte tensión, con una administración dispuesta a frenar la implementación de la norma hasta el próximo recambio legislativo y, al mismo tiempo, evitar que la oposición condicione su política fiscal. “Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias necesarias”, habría reafirmado Milei en una reunión privada sobre el tema. El Senado, presidido por Victoria Villarruel, notificó al Ejecutivo que el veto había sido rechazado, lo que activó la promulgación automática de la ley y obliga al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias y actualizar nomencladores.

Hasta ahora, eso no ocurrió. De hecho, la Decisión Administrativa 23/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, modificó el Presupuesto y redistribuyó fondos en varias áreas, pero sin mencionar a Discapacidad en las más de 400 páginas anexas. La medida, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, generó advertencias de legisladores opositores que amenazan con impulsar una moción de censura si no se giran recursos. Cerca del Presidente sostienen que avanzan en la judicialización del asunto, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley con nuevos gastos especifique su financiamiento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en A24: “El caso de Discapacidad aumenta el gasto en 5000 millones de dólares. Vamos a ver de dónde se obtiene. Estamos analizando la judicialización. No nos vamos a apartar del equilibrio fiscal, porque la ley no indica de dónde salen esos recursos”. Otros funcionarios agregaron que “el mecanismo aún no está definido”. En la Casa Rosada creen que reasignar fondos implicaría validar una norma que Milei rechaza, por lo que se evalúa reglamentarla de forma que resulte impracticable, lo que llevaría a un conflicto judicial y demoraría su aplicación.

En contraste, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que un equipo ya trabaja en la reglamentación de la ley.

El operativo para limitar la aplicación de la Emergencia en Discapacidad está bajo la coordinación del asesor presidencial Santiago Caputo, acompañado por el secretario de Justicia Sebastián Amerio en la estrategia judicial y por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, en lo administrativo y legal.

La ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y establece medidas para garantizar derechos básicos en educación, salud, rehabilitación, protección social y empleo. Incluye el financiamiento de las Pensiones No Contributivas, el fortalecimiento de la ANDIS y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y municipios. También dispone la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación, otorga beneficios fiscales y planes de regularización para prestadores, y modifica las leyes 13.478, 22.431 y 24.901 para adecuar la definición de discapacidad a la Convención internacional, actualizar el sistema de certificación y permitir compatibilizar la pensión con empleo formal hasta un límite salarial.

Además, declara de interés público los servicios de los prestadores, establece consultas obligatorias con personas con discapacidad y sus organizaciones, y exige al Ejecutivo informar anualmente al Congreso sobre el presupuesto destinado, con facultades para reasignar fondos sin afectar recursos de servicios sociales.

Organizaciones de prestadores evalúan acudir a la justicia si no se cumplen los plazos y advierten posibles denuncias penales contra Lugones y Francos por incumplimiento de deberes si no se efectivizan pagos pronto. La diputada Victoria Tolosa Paz reclamó la restitución de todas las pensiones suspendidas y denunció incentivos para eliminar beneficios. En paralelo, la comisión de Discapacidad del Congreso impulsa proyectos para quitar al Ejecutivo el control de la ANDIS y transferirlo a un consejo integrado por el Estado, provincias y organizaciones civiles.